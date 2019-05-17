На авиабазе в Калифорнии разбился истребитель F-16

По данным телеканала CBS, пилот успел катапультироваться. Сейчас он доставлен в больницу. О его состоянии пока ничего не известно.

Судя по опубликованному ролику, на котором видны последствия крушения, самолет пробил крышу здания, находящегося в нескольких десятках метров от взлетно-посадочной полосы. Сообщается, что на борту истребитель нес боеприпасы, однако следов взрыва на месте падения не видно. Данных о погибших или пострадавших на земле нет.