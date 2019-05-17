Вашингтон отменяет льготный режим торговли с Анкарой

Как говорится в уведомлении Дональда Трампа, направленного в Конгресс, президент решил прекратить статус Турции как развивающейся страны-реципиента. За последние 45 лет, что страна получает льготы, ее экономика сильно выросла, а уровень доходов на душу населения повысился – отмечает глава Белого дома. Он, кстати, говорил о намерении отменить торговые преференции Анкаре еще в позапрошлом месяце.

Предположительно, действия Трампа могут негативно повлиять на экспорт турецкий товаров в США.