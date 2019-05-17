Совет безопасности ООН может собраться сегодня на экстренное заседание

Поводом станет ситуация в сирийской провинции Идлиб. О внеочередном собрании просят Бельгия, Кувейт и Германия, сообщил ТАСС источник в организации. По процедуре, решение о проведении встречи примет Индонезия, которая является председателем Совбеза.

Россия на минувшей неделе заблокировала заявление международной структуры по Идлибу. Зампред нашей страны в ООН Владимир Сафронков подчеркнул, что иностранные дипломаты готовили для прессы материалы, искажающие реальную ситуацию в провинции. По его словам, разговоры ведутся по профессиональным, военным, политическим каналам с американскими коллегами.

Идлиб остается последним регионом Сирии под контролем повстанцев и джихадистов. Правительственные войска при поддержке российской военной авиации наносят удары по позициям террористов. Берлин, Париж и Лондон осуждают бомбежки. Там считают, что направлены они не на борьбу с терроризмом, а на возвращение провинции под контроль режима Башара Асада.

Идлиб с начала мая покинули десятки тысяч человек. В ООН уже заявили, что готовятся к худшему сценарию.