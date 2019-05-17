Четвертая из заключенных под стражу фигурантов «грязного» нефтяного дела попытается обжаловать свой арест

Жалобы трех других арестованных по уголовному делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» в среду суд отклонил. Это произошло, несмотря на явку с повинной одного из обвиняемых Сергея Баландина, заместителя директора компании «Магистраль». Сегодня Самарский областной суд рассмотрит жалобу на арест генерального директора компании «Нефтеперевалка» Светланы Балабай.

Защита просит изменить обвиняемой меру пресечения. Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о краже, организации преступного сообщества и повреждении нефтепровода. Международный скандал, истоки которого обнаружены в Самарской области, привел к вынужденной приостановке экспорта и требованиям белорусских властей компенсировать, по словам Александра Лукашенко, «сотни миллионов убытков от грязной российской нефти».

Ранее суд заочно арестовал объявленных в международный розыск бывшего гендиректора «Самаратранснефть-терминала» Роман Ружечко и создателя компании «Петронефть», гражданина Мальты Романа Трушева.