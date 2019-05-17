Восемь человек были арестованы судом в Екатеринбурге из-за акций против строительства храма

В предыдущие дни в заключение попали еще более 20 человек. Между тем возведение религиозного здания будет приостановлено на время опроса жителей о его дальнейшей судьбе. Узнать мнение самих екатеринбуржцев накануне предложил президент. Владимир Путин призвал соблюдать интересы как сторонников, так и противников этого проекта. Путин добавил, что в сложившейся ситуации инвесторы, которые собираются строить храм, должны разбить в нужном для людей месте другой сквер и высадить там деревья.