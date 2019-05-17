Бывшего информатора WikiLeaks отправили под стражу из-за отказа давать показания в суде

В ходе заседания Челси Меннинг сказала, что не станет предоставлять информацию присяжным. Об этом сообщает Associated Press. Мэннинг вернется в тюрьму до тех пор, пока не изменит свое решение, или пока не истекут полномочия коллегии – это произойдет через полтора года.

Экс-информатор точно также отказалась давать показания перед прежним составом большого жюри. После этого она попала в тюрьму на два месяца. В 2013 году Мэннинг приговорили к 35 годам лишения свободы за передачу сайту WikiLeaks секретной информации, однако спустя несколько лет ее помиловал Барак Обама.