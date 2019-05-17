День борьбы с гомофобией отмечается сегодня во многих странах

В России уровень терпимости к представителям ЛГБТ-сообщества по-прежнему очень низок. Опросы ВЦИОМ и Левада-центра показывают, что к однополой любви у нас относятся все хуже. В прошлом году враждебное отношение к представителям нетрадиционной ориентации выражали более 80 процентов опрошенных. Еще одно исследование показывает, что две трети россиян верят в существование неких организаций, которые хотят разрушить духовные ценности с помощью гей-пропаганды.

К слову, та самая пропаганда среди несовершеннолетних уже давно в нашей стране запрещена. Редкие попытки согласовать парад в поддержку ЛГБТ заканчиваются неудачей. Наибольшую обеспокоенность правозащитников вызывает Чечня, откуда приходили сообщения о преследовании и даже убийствах местных геев. Власти это всячески отрицали.

Россия входит в число самых гомофобных стран Европы, свидетельствует рейтинг, составленный правозащитной группой ILGA-Europe.