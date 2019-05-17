В Архангельске авиаторы собираются выйти на митинг

Они выступают против создания новой авиакомпании и навязывания самолетов Sukhoi Superjet. «Суперджеты» и новая авиакомпания «Арктика» потянут на дно малую авиацию Поморья, уверены работники 2-го Архангельского объединенного авиаотряда. Соглашение о создании компании на базе архангельского и Нарьян-Марского авиаотрядов подписали на Арктическом форуме в Санкт-Петербурге губернаторы Архангельской области и Ненецкого автономного округа. При этом перевозчика хотят обязать взять в лизинг на 12 лет три воздушных судна Sukhoi Superjet RRJ-95.

Коллектив называет эту инициативу не просто неудачной, но даже опасной, рассказала «Росбалту» депутат областного собрания Ирина Чиркова. По ее словам, «у предприятия полностью отсутствует опыт эксплуатации таких проблематичных воздушных судов… летный и кабинный экипажи, технический персонал и техническая база. Для найма, обучения и подготовки специалистов, а также формирования [cоответствующей] инфраструктуры …. потребуются значительные ресурсы… Затраты могут лечь на «2-й авиаотряд» … и, как следствие, приведет к банкротству».

Митинг запланирован в гайд-парке у Соловецкого камня. Начало в 17 часов. На него собираются приехать сотрудники Нарьян-Марского авиаотряда, которые тоже недовольны решением властей.