Расследующая дело организация Group-IB ранее обнаружила, что голоса, отданные за дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову, были накручены.

Компания не может закончить расследование, так как до сих пор нет запроса от правоохранительных роганов — сказал «Эху Москвы» гендиректор Group-IB Илья Сачков.

Скандал разразился после того, как в финале шестого сезона вокального шоу Микелла Абрамова победила, набрав более 55 процентов голосов.