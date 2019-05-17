Компания SpaceX снова отложила запуск ракеты, которая должна доставить на орбиту спутники связи.

Об этом сообщает Рейтер.

60 мини-аппаратов должны ознаменовать начало создания глобальной сети интернет-покрытия в рамках проекта Starlink. Вчера старт был перенесен из-за сильных ветров в верхних слоях атмосферы.

Предполагается, что полностью группировка спутников будет выведена на орбиту после 2020 года. Для этого понадобится запустить 12 тысяч космических аппаратов. В этом SpaceX конкурирует со многими другими компаниями, пытающимися создать глобальную сеть, например с британской OneWeb.