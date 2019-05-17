Дональд Трамп пообещал серьезно реформировать миграционную систему США и сделать ее «примером для подражания»

В частности, американский президент заявил о намерении заменить грин-карты на новые визы, и увеличить долю высококвалифицированных мигрантов в несколько раз.

Инициативу главы Белого дома раскритиковали в Палате представителей. Спикер Нэнси Пелоси назвала план Трампа «мертворожденным». Она усомнилась в работоспособности балльной системы оценивающей мигрантов – на ней во многом и основана реформа. Пелоси сочла эту концепцию «уничижительной».