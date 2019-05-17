Суд в Москве приговорил к шести годам колонии бывшего председателя правления Мострансбанка

Кроме того, как пишет «Коммерсант», Сергея Захарикова обязали выплатить штраф в размере одного миллиона рублей.

Фигурант дела о хищении, а также двое его сообщников признали свою вину и полностью раскаялись в содеянном. Они обязаны солидарно возместить ущерб, который превысил 2 миллиарда рублей. Захариков был задержан еще в 2015 году. По обвинению в незаконной банковской деятельности он был приговорен к трем годам лишения свободы.