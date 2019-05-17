Программное обеспечение для Boeing 737 Max было обновлено и теперь должно быть сертифицировано

По сведениям Рейтер, сейчас американский производитель передает властям дополнительную информацию, в том числе и о том, как должны действовать пилоты при различных режимах полета. После этого будет принято решение о проведении летных испытаний.

Эксплуатация моделей 737 Мах была приостановлена во многих странах мира после двух катастроф с участием подобных лайнеров в Эфиопии и Индонезии. Глава Boeing признал, что перед тем, как произошли крушения, на бортах имели место сбои системы улучшения маневренности.