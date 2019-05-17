Антимонопольная служба обвинила российских операторов связи в завышении цен на СМС-рассылку

Служба выдала предписание устранить нарушение. На сайте ведомства говориться о претензиях к компании «Мегафон», хотя это, судя по всему, коснулось и другие компании. Позавчера ФАС заявляла, что закон «О защите конкуренции» также нарушили МТС, Вымпелком и Tele2. Они якобы создали дискриминационные условия для компаний без государственного участия в капитале.

Операторы с выводами ведомства не согласны и рассматривают возможность обжаловать решение в суде.