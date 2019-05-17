Ракетные эсминцы США вошли в Персидский залив

Два боевых судна, оснащенные крылатыми ракетами «Томагавк», попали в акваторию без каких-либо препятствий со стороны иранских сил Корпуса стражей исламской революции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Военно-морского института США. Отмечается, что восточнее Ормузского пролива также находится авианосная ударная группа.

Напряжение между Тегераном и Вашингтоном в последнее время существенно выросло. Исламская республика прекратила выполнять часть обязательств по ядерному соглашению.