Чистый отток капитала из России увеличился почти в два раза

За первые месяцы нового года он составил почти 35 миллиардов долларов – это следует из данных, опубликованных на сайте Центробанка. По оценке ЦБ это произошло в основном за счет того, что банковский сектор на фоне сокращения внешних обязательств больше приобретал иностранные активы.

Также отмечается, что на боле чем 20 миллиардов долларов увеличились международные резервы страны. Это случилось в том числе благодаря покупке валюты на внутреннем рынке по новому бюджетному правилу.