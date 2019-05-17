Москва примет встречные меры в ответ на новые санкции США

Об этом сказали в российском посольстве. Ранее Вашингтон внес в черный список пятерых россиян и отряд спецназа «Терек». Среди тех, на кого распространились ограничительные меры в рамках так называемого «акта Магнитского» — Руслан Геремеев, которого называют предполагаемым организатором убийства Бориса Немцова, а также начальник сегежской колонии Сергей Коссиев, который был приговорен к двум с половиной годам тюрьмы за превышение должностных полномочий.