Дональд Трамп не хочет начинать войну с Тегераном

Об этом президент, по сведениям газеты The New York Times, сказал временному главе Пентагона Патрику Шанахану. Сообщается, что это произошло в во время брифинга, поводом к проведению которого послужило получение разведданных о том, что армия Ирана якобы погрузила ракеты на небольшие суда в Персидском заливе. Некоторые члены американской администрации увидели в этом подготовку к нанесению удара по боевым кораблям США и их союзников.

Напряжение между странами нарастает с прошлого года. Тогда Трамп заявил о выходе страны из соглашения по иранскому атому и восстановлению санкций в отношении Тегерана.