В Госдуму внесен законопроект о возрастной маркировке видеоигр

В рамках инициативы предлагается распространить на компьютерные и онлайн-игры действие закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Об этом пишет РБК. Авторы документа – члены Совета федерации – ссылаются на данные Лиги безопасного интернета. По сведениям организации, подростки, в разное время нападавшие на школы, увлекались компьютерными играми, в которых убийства максимально точно приближены к реальной действительности.

Сейчас требования о маркировке распоространяются только на игры на материальных носителях.