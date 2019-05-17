Накрутка голосов в финале вокального шоу «Голос.Дети» могла стоить от 2 до 3 миллионов рублей

Это выяснила компания Group-IB, которая занималась проверкой итогов голосования – пишет РИА Новости. Вчера стало известно, что в заключительном этапе шоу дочь певицы Алсу Микелла Абрамова могла победить благодаря поддержке ботов. В накрутке использовались около 300 номеров, с которых были отправлены около восьми тысяч сообщений.

После публикации результатов расследования «Первый канал» аннулировал итоги голосования. По словам ведущего Дмитрия Нагиева, в следующую пятницу во время прямого эфира будут расставлены «некоторые точки над i».