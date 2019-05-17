Автопилот машины Tesla признан виновным уже в четвертом смертельном ДТП

Власти США завершили расследование аварии, которая произошла еще в марте во Флориде. Инцидент случился на пересечении с второстепенной дорогой. Когда Tesla приблизилась к перекрестку, на него выехал грузовик с полуприцепом. Он заблокировал движение по магистрали, однако автопилот не снизил скорость и машина въехала под большегруз. От удара у легковушки срезало крышу. Водитель погиб на месте, а сам автомобиль проехал еще полкилометра, после чего остановился.