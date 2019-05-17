США внесли в санкционный список пятерых россиян и спецотряд быстрого реагирования «Терек»

Ограничительные меры были наложены в рамках так называемого «акта Магнитского». Среди тех, кто попал в список – экс-заместитель командира батальона «Север» Руслан Геремеев — его называют предполагаемым организатором убийства Бориса Немцова, а также начальник сегежской колонии Сергей Коссиев, который был приговорен к двум с половиной годам тюрьмы за превышение должностных полномочий.

В санкционный список попал и командир «Терека» Абузайд Висмурадов. Глава Чечни Рамзан Кадыров уже отреагировал на действия США. Он сказал «Интерфаксу», что авторы инициативы внесены в аналогичные черные списки в Чечне.