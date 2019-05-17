В Екатеринбурге суд арестовал еще восемь человек, участвовавших в акции против строительства храма

Задержанные проведут в заключении от 5 до 15 суток. Об этом говориться на странице суда в фейсбуке. Некоторые активисты были признаны виновными в повторном нарушении порядка проведения митинга, другие – в неповиновении полиции. В предыдущие дни был арестован 21 человек.

Массовые акции начались в начале недели. Накануне президент Владимир Путин предложил провести опрос среди жителей города. На это время строительство храма приостановят.