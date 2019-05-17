С журналистом Сергеем Доренко сегодня простятся в Москве

Церемония должна была пройти ещё в прошлое воскресенье, но полиция запретила выдавать тело вдове для захоронения.

Прощание пройдёт в ритуальном зале Троекуровского кладбища. Церемония начнётся в 11 утра. Ранее её перенесли по требованию дочерей Сергея Доренко от первого брака, Ксении и Екатерины. Они посчитали, что их отца могла отравить его новая жена. Дополнительная судмедэкспертиза не нашла в крови журналиста следов отравления. Специалисты подтвердили: причиной смерти стал разрыв аневризмы грудной аорты. Доренко получил большую известность ещё в 90х, когда работал на главном российском телеканале ОРТ. Коллеги называют его ярким и талантливым человеком. , отмечая, что Сергей Леонидович завоёвывал сердца одним взглядом и тембром голоса. Его уволили после программы о подлодке «Курск», в гибели моряков журналист в сентябре 2000го обвинил лично президента Путина. Телевидение ушло в прошлое, его сменило радио. В нулевых Доренко работал на Эхе Москвы, затем перешёл на Русскую службу новостей, после увольнения опять ненадолго вернулся к нам, а с февраля 2014го года стал главным редактором радио «Говорит Москва». На радио вёл утренние шоу от Разворота на Эхе до Подъёма на других станциях. Фишкой этих передач стали раскатистые приветствия. Большую популярность получили авторский канал Доренко на портале youtube, и в мессенджере телеграм.

Сергей Доренко умер вечером 9 мая, когда ехал на мотоцикле по центру Москвы. Журналист возвращался из Переславля-Залесского, куда заезжал в гости к близкому другу. Доренко было 59 лет. После прощания тело журналиста кремируют. Решение о захоронении примет вдова Сергея Доренко Юлия после того, как получит урну с прахом, сообщает радиостанция «Говорит Москва».