В ФРГ выясняются загадочные обстоятельства пяти странных убийств

В кровати одного из пансионов баварского города Пассау были обнаружены мужчина и женщина с пронзенными стрелой сердцами. На полу лежала их мертвая подруга, у которой стрела торчала из шеи. В ее квартире в нижнесаксонском городе Виттинген были найдены тела еще двух женщин. На всех пяти трупах не было обнаружено следов насилия или борьбы. Мотив убийств выясняется. Не исключается деяние на основе нетрадиционной сексуальной практики. Трое убитых в Пассау несколько месяцев были зарегистрированы по одному адресу.

Прокуратура исходит из убийства по личному требованию и суицида. Указаний на участие в преступлении в Пассау четвертого лица не найдено. Убитый 53-летний мужчина был владельцем магазина средневекового оружия. Он также называл себя психологом и, как сообщает газета Бильд, умело манипулировал своими подругами.

Все жертвы происшествия зарегистрировались в пансионе и взяли с собой в номер лишь три современных арбалета и стрелы. Багаж в комнате отсутствовал, однако были найдены завещания убитой пары и чек на покупку одного из арбалетов в Австрии.

Прокуратура опровергла сообщения некоторых СМИ о том, что жертвы были членами секты, в которой практиковался средневековый культ.