Депутат Тогучинского райсовета Новосибирской обл: Мат вызывает мутации в теле человека и приводит к вырождению нации

Мат вызывает мутации в теле человека и приводит к вырождению нации, — с таким заявлением, как передает «Тайга инфо», выступил депутат Тогучинского райсовета Новосибирской области, «единоросс» Михаил Бордашевич. По его словам, мат – это темное облако, энергия, разрушающая сознание в домах. Бранные слова плохо влияют на рост пшеницы и потенцию, а в теле человека хромосомы меняют свою структуру. Депутат предложил организовать уроки нравственности и духовности во всех учебных заведениях района. Для занятий он уже подготовил специальные брошюры.