США внесли в список санкций по закону Магнитского спецотряд быстрого реагирования «Терек» и пятерых граждан России

США внесли в список санкций по закону Магнитского спецотряд быстрого реагирования «Терек» из Чечни и пятерых граждан России. Они попали под ограничения в связи с причастностью к нарушению прав человека и коррупции. Как сообщил американский Минфин, в список попали бывший командир батальона «Север» Руслан Геремеев, которого в США считают организатором убийства Бориса Немцова, следователь МВД Геннадий Карлов, имевший отношение к «делу Магнитского» и бывший начальник исправительной колонии No7, практиковавшей пытки Сергей Коссиев.