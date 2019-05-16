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22:05, 16 мая 2019

«Роллинг стоунз» объявили о возобновлении концертного тура по США и Канаде

Он был отложен из-за операции на сердце Мика Джаггера.

Самое главное – все запланированные в рамках тура концерты состоятся. Более того, роллинги выступят в Новом Орлеане, чего в первоначальной программе не значилось. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте коллектива. Всего в афише 17 концертов. Первый намечен на 21 июня в Чикаго. Завершается тур 31 августа в Майами.

Изначально тур по Северной Америке должен был стартовать 20 апреля, но менее чем за месяц до начала группа объявила, что гастроли откладываются из-за ухудшения самочувствия фронтмена. 75-летнему Мику Джаггеру понадобилась операция по замене сердечного клапана. Он тогда извинился перед зрителями, которые уже успели купить билеты, и пообещал «усердно работать», чтобы как можно скорее вернуться на сцену. Поклонники все же опасались, что шоу не состоятся до будущего года, но всего через две недели после операции Джаггер снова встал на ноги.

Накануне Джаггер выложил в «Инстраграме» видео, на котором прыгает и бодро танцует.



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