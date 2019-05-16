Первый канал аннулировал результаты голосования в финале шоу «Голос. Дети», в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова. Как говорится в заявлении телеканала, проверка показала накрутку голосов в пользу одного из участников.

Первый канал пообещал принять меры по усовершенствованию и дополнительной защите голосования, чтобы случившееся не повторилось впредь.

24 мая на Первом канале в прямом эфире выйдет спецвыпуск проекта со всеми финалистами.