На заборе столичного управления Московской патриархии сегодня появился баннер «Извинись за Екатеринбург»

Несколько человек в масках зажгли рядом дымовые шашки. Ответственность за акцию взяла группа, которая называет себя «Ассоциация народного сопротивления». Ее секретарь Никита Зайцев заявил «Эху Москвы», что акция была устроена в знак солидарности с жителями Екатеринбурга, выступающих против строительства православного храма в одном из скверов города.

В самом Екатеринбурге несанкционированная акция протеста против возведения храма сегодня продолжилась. Сегодня всё проходило относительно спокойно. Активисты просто гуляли у забора вокруг стройки и собирали подписи в защиту сквера. В администрации Екатеринбурга, тем временем, готовятся к проведению опроса по вопросу о необходимости строительства храма. Местные СМИ сообщают, что опрос займет от двух недель до 20-ти дней и охватит все районы Екатеринбурга. К проведению анкетирования привлекут специалистов, волонтеров и даже областную Общественную палату. Мэр города Александр Высокинский сегодня пришел к участникам протестной акции. Его встретили криками негодования.

Высокинский пообещал, что на время опроса стройка будет заморожена.

Напомним, провести такой опрос в Екатеринбурге сегодня предложил Владимир Путин.

По данным областных властей, за три дня несанкционированных протестов в Екатеринбурге было задержано 97 человек. 21-му из них назначен арест на сроки от 2-х до 10-ти суток.