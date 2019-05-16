«Транснефть» компенсирует ущерб всем, кто докажет убытки от попадания в трубопровод «Дружба» загрязненной нефти

«Транснефть» компенсирует ущерб всем, кто докажет реальные убытки от попадания в трубопровод «Дружба» загрязненной нефти. Это пообещал вице-премьер Дмитрий Козак. По его словам, точных списков нефтяных компаний Белоруссии, которым предстоит выплатить компенсации, пока нет.

Вопросы ущерба белорусскому топливно-энергетическому комплексу Козак обсуждал сегодня со своим белорусским коллегой Игорем Ляшенко.