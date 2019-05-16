Суд в Екатеринбурге отправил под административный арест еще восьмерых участников протеста против строительства храма в одном из скверов города. Задержанные, как передает «Интерфакс», получили от 5 до 15 суток по обвинению, в том числе, в повторном нарушении правил проведения массовых акций, мелком хулиганстве, неповиновении полиции и нахождении в общественном месте нетрезвом в виде. Таким образом общее число отправленных под административный арест за участие в акциях в Екатеринбурге приблизилось к 30-ти.