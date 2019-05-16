ГД приняла законопроект, разрешающий в порядке эксперимента электронное голосование на выборах в Мосгордуму

Госдума приняла во втором чтении законопроект, разрешающий в порядке эксперимента электронное голосование на выборах в Мосгордуму. Проголосовать дистанционно смогут москвичи, находящиеся в день выборов, за пределами города. Эксперимент проведут в одном или более одномандатном избирательном округе Москвы, которые определит Мосгоризбирком. Для участия в таком голосовании избиратель должен подать соответствующее заявление. На власти Москвы возлагается обязанность обеспечить процедуру идентификации избирателя, а также информационную безопасность и тайну голосования.