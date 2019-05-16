Соединенные Штаты внесли в список санкций пять граждан России и чеченский спецотряд быстрого реагирования «Терек»
Как сообщает американский Минфин, они попали в «черные списки» по «закону Магнитского».
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Как сообщает американский Минфин, они попали в «черные списки» по «закону Магнитского».
Собянин и «Единая Россия», Путин и администрация президента. Я не знаю, кто это делает. Потому что источники говорят, что это мэрия, но я думаю, что это, возможно, администрация президента. Они сейчас пытаются вместо жуликов-единороссов выставить живым щитом перед собой благотворителей…