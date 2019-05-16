Суд в Москве оштрафовал активиста КПРФ Андрея Белкина на 15 тысяч рублей

Он принес в Мосгордуму письмо в виде гроба, выразив таким образом протест против законопроекта об электронном голосовании. Суд признал его виновным в нарушении правил проведения акций. Как передает «МБХ Медиа», Белкина задержали в день акции под предлогом проверки документов и продержали в полиции более 3-х часов без объяснений.

Сегодня законопроект об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму был принят во втором чтении.