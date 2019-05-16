Власти Екатеринбурга готовятся к опросу жителей по вопросу о строительстве православного храма в одном из скверов

Городские власти Екатеринбурга готовятся к опросу жителей по вопросу о необходимости строительства православного храма в одном из скверов. Как заявил мэр города Александр Высокинский, опрос займет две недели. К нему привлекут специализированные компании, волонтеров и даже областную Общественную палату. На время опроса стройка будет заморожена.

Напомним, провести такой опрос сегодня на медиафоруме ОНФ в Сочи посоветовал Владимир Путин. Он признался, что очень удивился, когда узнал о протестных настроениях в городе.