Владелец прав на шоу «Голос. Дети», голландская компания «Тальпа», сожалеет о накрутке голосов в финале конкурса на Первом канале. Как передает РБК, «Тальпа» предлагает провести концерт, который прославит талант всех финалистов и полуфиналистов.

Напомню, сегодня Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети», поскольку на зрительское голосование было оказано внешнее давление.

26-го мая в прямом эфире выйдет специальный выпуск проекта с участием всех финалистов.