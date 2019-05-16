Власти Екатеринбурга готовы провести независимый опрос о необходимости строительства собора в центре города

Как заявил ТАСС глава администрации города Александр Высокинский, опрос займет около 20 дней. Как передает Znak.com, в мэрии Екатеринбурга собираются начать опрос в ближайшие дни. Он будет проходить на улицах города во всех районах. Чтобы избежать обвинений в ангажированности, к опросу привлекут Общественную палату Свердловской области. Вопрос о сборе персональных данных при анкетировании пока остается открытым. Как сообщает местный портал 66.ру, Высокинский пообещал приостановить строительство храма на время проведения опроса. Сегодня вечером мэр пришел к участникам акции в сквер, где намечается стройка.

Ранее Владимир Путин на заседании медиафорума ОНФ предложил провести в Екатеринбурге такой опрос, если речь идет о местных жителях, а не, как выразился президент, записных активистах из Москвы, приехавших «пошуметь и себя попиарить». В Екатеринбурге с 13 мая не прекращаются несанкционированные акции протеста против строительства собора в сквере в центре города. За три дня задержаны почти сто человек.