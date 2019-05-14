Члены «Ассоциации народного сопротивления» закидали дымовыми шашками резиденцию патриарха Кирилла в Москве

Как сообщает «МБХ Медиа», на заборе резиденции повесили баннер «Извинись за Екатеринбург». Таким образом активисты выразили солидарность с протестующими против возведения в этом городе православного храма. Как рассказал изданию секретарь АНС Никита Зайцев, патриарх Московский и всея Руси должен извиниться и покаяться за провокацию, которую в Екатеринбурге устроила подведомственная ему структура.

Как заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков, московская епархия в связи с инцидентом подала заявление в полицию. О каких-либо задержаниях не сообщалось.

Активисты «Ассоциации народного сопротивления» повесили баннер «Извинитесь за Екб» на здании управления патриархии. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» секретарь «Ассоциации народного сопротивления» Никита Зайцев. По его словам, акция призвана привлечь внимание общественности к проблеме ликвидации парков, скверов и зеленых насаждений для строительства религиозных объектов.

«Несколько активистов нашей организации на заборе здания управления патриархии вывесили баннер с надписью «Извинитесь за Екб», адресованную патриарху Кириллу, и выставили рядом дымовые шашки», — рассказал он.

Н.Зайцев добавил, что акция продолжалась несколько минут, после чего активисты покинули место ее проведения. Затем вышла охрана здания, а представители патриархии сообщили в СМИ, что подали заявление в полицию.

«Мы прекрасно понимаем, что преследование со стороны органов возможно, но считаем своим долгом привлекать внимание к подобным серьезным проблемам», — заключил секретарь «Ассоциации народного сопротивления».

Жители Екатеринбурга протестуют против возведения храма в сквере у драмтеатра. Сегодня в Кремле вновь сказали, что поддерживают действия силовиков, которые пресекают несанкционированные акции. РПЦ, в свою очередь, призывают не поддаваться на провокации противников возведения храма.

В результате вчерашней акции протеста против строительства храма в Екатеринбурге были задержаны 70 человек. Как сообщает МВД, среди них трое – несовершеннолетние.