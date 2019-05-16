Павла Шаповалова, обвиняемого в попытке угнать пассажирский самолет 22-го января, перевели в психиатрическую больницу

Павла Шаповалова, которого обвиняют в попытке угнать пассажирский самолет 22-го января, перевели в психиатрическую больницу. Как сообщили РИА в уральском управлении СК, ему также продлили срок ареста до 21-го июля. В январе житель Ханты-Мансийского автономного округа, летевший рейсом «Аэрофлота» из Сургута в Москву, заявил, что у него есть оружие, и потребовал направить самолет в Афганистан. Лайнер удалось посадить в Ханты-Мансийске, где злоумышленника и задержали. Экспертиза не нашла в его организме ни наркотиков, ни алкоголя. Сам он свои действия объяснить не может. В итоге его обвинили по статье об угоне воздушного судна.