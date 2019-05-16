Противники строительства храма в Екатеринбурге сегодня вечером вновь вышли на несанкционированную акцию

Как передает «Интерфакс», вокруг сквера, где предполагается строительство, и прилегающей к нему площади выставлены железные ограждения. Желающих пройти досматривают сотрудники полиции. Участники акции ведут себя спокойно. Идет сбор подписей в защиту сквера. На месте дежурят полицейские и бойцы Росгвардии.

По данным областной полиции, за три дня протестов задержаны 96 человек. 21-му из них назначен административный арест на сроки от 2-х до10-ти суток. Между тем, РПЦ отменила перенесенный на сегодняшний вечер молебен на месте строительства храма.