В Чистом переулке в Москве на заборе здания управления патриархии сегодня повесили баннер «Извинись за Екатеринбург»

В Чистом переулке в Москве на заборе здания столичного управления патриархии сегодня повесили баннер «Извинись за Екатеринбург». Рядом со зданием зажгли дымовые шашки. Ответственность за акцию взяла на себя группа, которая называет себя «Ассоциация народного сопротивления». Акция была устроена в знак солидарности с жителями Екатеринбурга, выступающими против строительства православного храма в одном из скверов города. Как заявил «МБХ Медиа» секретарь ассоциации Никита Зайцев, в Екатеринбурге около сотни человек уже задержаны и патриарх Кирилл должен извиниться и покаяться за провокацию, устроенную подведомственной ему епархией.

О каких-либо задержаниях в Чистом переулке сообщений не поступало. Как сообщил руководитель пресс-службы патриарха священник Александр Волков, московская патриархия подала заявление в полицию.