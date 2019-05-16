Европол сообщил о ликвидации крупной международной сети киберпреступников, похитившей порядка 100 миллионов долларов у компаний из ЕС и США. В числе подозреваемых пятеро россиян.

Криминальная группировка под названием GozNym использовала вредоносное ПО с одноименным называнием. Преступники заражали трояном компьютеры своих жертв, что позволяло получить доступ к их банковским счетам. От этих действий пострадали более 41 тысячи организаций и физических лиц, говорится в пресс-релизе Европола. По данным европейской полиции, хакеры искали единомышленников на подпольных русскоязычных интернет-форумах. Десятерым участникам преступной группы уже предъявили обвинения в США. Лидеру сети грозит суд в Грузии, еще одного члена группы экстрадировали в США из Болгарии, другому предстоит судебный процесс в Молдавии. Кроме того, пятеро россиян остаются на свободе, по данным Европола, в России. Среди них предполагаемых создателей вируса GozNym, а также возможные участники схем по отмыванию похищенных денег.

Расследование началось в 2016 году после инициированной Германией операции против кибергруппировки Avalanche со штаб-квартирой на Украине. Эта группировка оказывала поддержку более 200 хакерам, в том числе тем, кто распространял вирус GozNym.