Директор ФБК: Партия Навального «Россия будущего» в девятый раз подала документы на регистрацию в Минюсте

Партия Алексея Навального «Россия будущего» в девятый раз подала документы на регистрацию в Минюсте. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор Фонда борьбы с коррупцией Илья Жданов.

«Мы подготовили документы в полном соответствии с законодательством и подали в Минюст на регистрацию партии «Россия будущего». На этот раз у нас создано 56 региональных отделений. Понятно, что это девятая попытка зарегистрировать партию, и что даже не сам Минюст, а власть на самом высоком уровне, не хотят регистрировать партию сторонников Навального, потому что это будет огромной проблемы для «Единой России», — сказал он.

Ответ министерства ожидается в течение 30 дней.