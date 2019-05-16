Арбитражный суд прекратил производство по протоколам Роспотребнадзора о нарушениях, допущенных организатором детского питания, компанией «Московский школьник». Предприятие привлекалось к ответственности за нарушение технических регламентов при обеспечении питанием более 450-ти школьных и дошкольных учреждений на северо-востоке Москвы. Ранее СМИ сообщали о фактах заражения дизентерией детей в ряде столичных детсадов.

Ни столичное отделение Роспотребнадзора, ни компания «Московский школьник» прекращение арбитражного производства не комментировали.