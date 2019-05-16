Владимир Путин обещал обсудить с главами Москвы и Архангельской области вопросы вывоза в Поморье мусора из столичного региона. По его словам, ни Сергей Собянин, ни Игорь Орлов не могут решать вопрос строительства мусорного полигона в Архангельской области келейно, не спрашивая мнения людей, которые там живут. При этом Путин сказал, что не понимает, зачем создавать полигоны в непосредственной близости от населенных пунктов.