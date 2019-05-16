Члены «Ассоциации народного сопротивления» закидали дымовыми шашками резиденцию патриарха Кирилла в Москве

Как сообщает «МБХ Медиа», на заборе резиденции повесили баннер «Извинись за Екатеринбург». Таким образом активисты выразили солидарность с протестующими против возведения в этом городе православного храма. Как рассказал изданию секретарь АНС Никита Зайцев, патриарх Московский и всея Руси должен извиниться и покаяться за провокацию, которую в Екатеринбурге устроила подведомственная ему структура.