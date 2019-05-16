Сегодня на чемпионате мира в Словакии состоятся 4 матча

Причем, во всех из них на лед выйдут команды из числа главных фаворитов турнира.

Сборная Канады пока оставляет двойственное впечатление. Играют родоначальники хоккея отрывками, чередуя напористость и изысканность в атаке с безалаберностью у собственных ворот. Наглядным подтверждением этого стал матч с хозяевами. По ходу которого канадцы дважды уступали с разницей в две шайбы. Однако не только отыгрались, но и вырвали победу за секунду до серены. Сегодня кленовые листья встречаются с Францией и проблем испытать не должны.

Финны с прямыми конкурентами уже сыграли. Набрав семь очков в трех матчах. Сегодня команда Суоми встречается с Данией. И при должном настрое обязана побеждать.

Действующие Чемпионы мира Шведы начали турнир с поражения от чехов, но затем забросили 17 шайб в играх с командами Италии и Норвегии. Сегодня на повестке дня еще один аутсайдер – Австрия. Самой же многообещающей обещает стать встреча сборных Чехия и Латвии. Латыши проиграли Швейцарии в принципиальном матче. И теперь, чтобы попасть в плей-офф, постараются отобрать очки у кого-то из фаворитов.

Добавлю, что сборная России свой следующий матч проведет 18 мая как раз с командой Латвии.