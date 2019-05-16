Первые пробы, полученные китайским луноходом из кратера обратной стороны Луны, помогут анализировать состав ее мантии

Первые в мире пробы, полученные китайским луноходом из самого большого и древнего кратера обратной стороны Луны, помогут проанализировать состав ее мантии и разгадать тайну возникновения и развития Земли и ее естественного спутника.

Посадочная платформа и луноход «Юйту-2» с начала января успешно работают на дне кратера Кармана, образовавшегося, как считают ученые, около 4 миллиардов лет назад после столкновения Луны с огромным астероидом, который пробил глубокую брешь в ее поверхности. Как поясняет британское издание Дейли мейл, в тот период поверхность Луны подверглась целой серии таких, цитата, «бомбардировок, обусловленных особой гравитационной динамикой, характерной для раннего этапа развития Солнечной системы», конец цитаты. – Обратная или «темная» сторона Луны, продолжает издание, на самом деле, столь же освещена, как и та ее сторона, что повернута к Земле. Однако в силу того, что Луна вращается синхронно с нашей планетой, мы никогда не видим ее скрытую поверхность. Пекин инвестирует многие миллиарды в контролируемую военными программу исследования Луны, надеясь к 2022 году отправить туда первую космическую станцию с экипажем на борту, пишет Дейли мейл.

Пробы пород, собранные луноходом за последние месяцы позволили команде китайских ученых представить сегодня публике первые научные данные, позволяющие анализировать сценарии возникновения и развития Луны, сообщает агентство Синьхуа. Грунт в зоне исследований китайского зонда содержит минералы, которые были выброшены на поверхность кратера после столкновения с астероидом, поступив из верхних слоев мантии естественного спутника Земли.

Как отмечают исследователи, до сих пор ни советские, ни американские исследователи не смогли получить образцы глубинных пород недр Луны.

Кратер Кармана, в котором совершил посадку китайский луноход, расположен на дне южно-лунного бассейна Эйткен, чей диаметр составляет 2.5 км, а глубина – 8.

Журнал Nature напоминает, что китайская программа зондирования лунной поверхности «Чаньэ» включает в себя три этапа – облет вокруг спутника Земли, посадка на его поверхности, совершенная в начале этого года, и возвращение образцов лунного грунта на Землю.

Вашингтон на днях подтвердил, что планирует отправить на Луну пилотируемый корабль с экипажем на борту к 2024 году.