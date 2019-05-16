Данные о ранее неизвестных российских спутниках появились в открытом доступе

В компании-разработчике по началу назвали это незаконным и пригрозили виновным, но позже изменили свою позицию.

Презентация компании «Сатурн» — разработчика солнечных и аккумуляторных батарей для отечественных космических аппаратов — появилась на одном из сайтов в Рунете. В ней содержатся названия спутников, данные об опытно-конструкторских работах и осуществляющих их предприятиях, сроках запусков и количестве аппаратов. В частности, упоминаются спутники «Луч», «Глонасс-К2», аппарат военной связи «Благовест», а также новые аппараты из серии «Сфера» и «Геракл». Эти сведения были озвучены в феврале на конференции в Краснодаре. Появившуюся в интернете информацию на предприятии назвали достоверной, а вот ее публикацию незаконной.

«Это было определенное сообщение на конференции, которое не должно было выйти [в публичное пространство]», — пояснил «РИА Новости» главный конструктор по литий-ионным аккумуляторам компании «Сатурн» Сергей Лихоносов. Он пообещал предпринять «соответствующие действия» в отношении того, кто выложил материалы в Сеть. Впрочем, спустя некоторое время в интервью ТАСС он озвучил совершенно противоположную точку зрения. Представитель компании отметил, что информация о новых проектах спутников, которая попала в сеть, не является секретной. Ранее она была представлена на международной конференции в Москве, прошла соответствующий контроль и могла быть опубликована. Свои слова о том, что «Сатурн» будет предпринимать какие-то действия по отношению к тому, кто выложил презентацию в сеть он назвал ошибочной. «Это я немного оговорился», — отметил конструктор.

Многопрофильное предприятие «Сатурн» было создано в 1964 году. За годы своего существования компания оснастила солнечными и аккумуляторными батареями более 1200 космических аппаратов, которые эксплуатируются на всех типах орбит.